Kolumbia: Rośnie liczba migrantów z Wenezueli

Ponad milion migrantów z Wenezueli przybyło do Kolumbii od stycznia do końca września 2018 r. - podała w środę służba migracyjna "Migracion Colombia". Z kolei 676 tys. wenezuelskich migrantów uciekło przed biedą do Ekwadoru, Peru, Chile, USA oraz Meksyku.