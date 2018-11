Wybory do Kongresu 6 listopada będą rodzajem testu po dwóch latach prezydentury Donalda Trumpa. Z sondaży wynika, że Republikanie mogą utrzymać kontrolę nad Senatem, ale stracą większość na rzecz Demokratów w Izbie Reprezentantów.

Sondaże wskazują, że Demokraci mają duże szanse na zdobycie dodatkowych 23 miejsc w Izbie Reprezentantów, co pozwoliłoby blokować niektóre posunięcia administracji Trumpa.

Analitycy zwracają uwagę, że zazwyczaj po zakończeniu wyborów do Kongresu w USA na globalne rynki akcji powracają lepsze nastroje, zwiększa się też apetyt na ryzyko. Tym razem, chociaż korekta w krótkim terminie po ostatniej fali spadków może się jeszcze utrzymać, to jednak nie brakuje czynników sprzyjającym dalszemu pogorszaniu się koniunktury.

W centrum uwagi będzie też rozwój sytuacji na linii USA-Chiny. Prezydent Trump zapowiedział w piątek, że prawdopodobnie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawach handlowych z Państwem Środka. Dodał, że w ostatnim czasie udało się rozwiązać wiele różnic i napięć między oboma krajami. Wcześniej doradca ekonomiczny Trumpa, Larry Kudlow, mówił jednak z dużo większą ostrożnością o możliwości porozumienia na linii USA-Chiny.

Globalne rynki finansowe będą też patrzeć na efekty posiedzenia Fed w tym tygodniu. Chociaż nikt nie oczekuje kolejnej podwyżki stóp procentowych, to jednak analitycy będą bacznie szukać sygnałów wskazujących na plany Fed w tym zakresie do końca tego roku oraz w całym 2019 roku.

Fed we wrześniu podniósł stopy procentowe po raz trzeci w 2018 roku. Solidny wzrost gospodarczy w połączeniu z rosnącą inflacją prawdopodobnie skłoni członków Fed do czwartej podwyżki stóp w grudniu, pomimo rosnącej presji ze strony Białego Domu. Prezydent Trump w ostatnim czasie kilkakrotnie ostro krytykował członków Fed na czele z jego prezesem za dotychczasowe podwyżki, gdyż może to zakłócić wzrost gospodarczy w USA.

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed w grudniu obecnie oceniane jest przez analityków na 78 proc.

Z danych makro uwagę przykuwa zwłaszcza raport o cenach producenta w USA za październik, gdyż powinien on dać jaśniejszy sygnał co do ścieżki inflacji.

Z Chin napłyną uważnie śledzone przez inwestorów dane o handlu. Pokażą one, czy napięcia handlowe na linii USA-Chiny przełożyły się na export i import we wrześniu.

Dodatkowo około 40 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 przedstawi w tym tygodniu wyniki finansowe za trzeci kwartał. W poniedziałek zrobią to m.in. Sysco, SeaWorld, Marriott, Mylan, we wtorek Eli Lilly, Ralph Lauren, Papa John's, w środę Qualcomm, Groupon, Michael Kors, Dean Foods i Office Depot, w czwartek Disney, DR Horton, Dropbox, a w piątek Potbelly i Enviva

Kalendarz makroekonomiczny w tygodniu 5-9 listopada:

Poniedziałek:

Chiny - PMI usługi za październik (prognoza 53 pkt, poprzednia wartość 53,1 pkt);

USA - ISM usługi za październik (prognoza 59,5 pkt, poprzednia wartość 61,6 pkt);

Wtorek:

Niemcy - zamówienia przemysłowe za wrzesień (poprzednio 2 proc. wzrostu m/m);

Czechy - produkcja przemysłowa za wrzesień (poprzednio 1,9 proc. wzrostu r/r);

Niemcy - PMI usługi za październik (prognoza 53,6 pkt, poprzednia wartość 53,6 pkt);

strefa euro - PMI usługi za październik (prognoza 54,5 pkt, poprzednia wartość 53,3 pkt);

Środa:

Niemcy - produkcja przemysłowa za wrzesień, (poprzednio -0,3 proc. spadku m/m);

strefa euro - sprzedaż detaliczna za wrzesień (poprzednio spadek o 0,2 proc. m/m);

Czwartek:

FOMC - decyzja w sprawie stóp procentowych po zakończeniu posiedzenia;

Niemcy - eksport za wrzesień (poprzednio spadek m/m o 0,1 proc.);

Piątek:

USA - ceny producenta PPI za październik (prognoza zakłada wzrost o 0,3 proc. m/m i o 2,6 proc. rok do roku);

USA - wstępny odczyt wskaźnika Michigan (poprzednio 99 pkt).