Wskaźnik Stoxx Europe 600 zniżkuje o 0,1 proc. Akcje BHP Billiton zniżkują o 0,7 proc., a Ashtead Group traci 3,5 proc.

Na minusach notowania spółek finansowych i motoryzacyjnych.

Spadają kontrakty na indeksy w USA - po 0,2-0,3 proc.

W ubiegłym tygodniu indeksy w Europie mocniej zwyżkowały po doniesieniach, że prezydent USA Donald Trump chce osiągnąć porozumienie w sprawie handlu z prezydentem Chin Xi Jinpingiem podczas spotkania grupy G20 w Argentynie pod koniec tego miesiąca.

Tymczasem doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow stwierdził w piątek, że prezydent Trump nie zlecił urzędnikom swojej administracji przygotowania nowej umowy handlowej z Chinami. Dodał też, że nie jest optymistą, jeśli chodzi o szybkie porozumienie handlowe z Pekinem.

"Optymizm inwestorów co do rozwiązania konfliktu handlowego przygasł podczas weekendu" - mówi Jasper Lawler, szef badań w London Capital Group.

"Teraz wybory do Kongresu USA będą prowadzone w kontekście napięć związanych z wojną handlową" - dodaje.

We wtorek w USA odbędą się uzupełniające wybory do Senatu i Izby Reprezentantów ("midterm" - w połowie kadencji), które będą postrzegane jako swoiste referendum w sprawie polityki prowadzonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Dla inwestorów ważny będzie też czwartek - 8 listopada zapadnie decyzja Fed w sprawie polityki monetarnej w USA.

Analitycy spodziewają się utrzymania bez zmian benchmarkowej stopy procentowej na przedostatnim w tym roku posiedzeniu Rezerwy Federalnej, ale będą poszukiwać w czwartkowym komunikacie Fed wskazówek dotyczących 2019 r.

Na rynku walutowym euro traci 0,05 proc. do 1,1385 USD. Japoński jen zwyżkuje o 0,05 proc. do 113,19 za dolara USA - gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda napomknął, że chce normalizacji polityki pieniężnej BoJ, gdy bank zbliży się do celu cenowego.

Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pkt. bazowe do 3,20 proc., a 10-letnich bundów - spada o 1 pkt bazowy do 0,42 proc.

Ropa na NYMEX tanieje o 0,6 proc. do 62,73 USD za baryłkę.

Miedź na LME w Londynie traci 0,7 proc. do 6.239,00 USD za tonę.

O 10.30 inwestorzy poznają PMI w sektorze usług W.Brytanii w X oraz wskaźnik Sentix w eurostrefie.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.30