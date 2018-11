PKO Leasing ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 11,38 zł za szt.



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - PKO Leasing ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Prime Car Management (PCM), tj. na 11 908 840 akcji, podał Dom Maklerski PKO BP jako podmiot pośredniczący. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 11,38 zł za jedną akcję.

"W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać 100% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 11 908 840 akcji uprawniających do 11 908 840 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w informacji.

Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że co najmniej 7 859 834 akcje, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7 859 834 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zostanie objętych zapisami w wezwaniu. Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu akcji objętych zapisami, nawet jeżeli warunek, o którym mowa powyżej, nie zostanie spełniony, podano również.

"Data ogłoszenia wezwania: 7 listopada 2018 r.;

termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje: 3 stycznia 2019 r.

termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 15 lutego 2019 r.;

przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 20 lutego 2019 r.;

przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 25 lutego 2019 r." - czytamy w podanym harmonogramie.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu może być przedłużany przez wzywającego na zasadach określonych w rozporządzeniu. Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel wezwania, podano także.

"Jeśli w wyniku wezwania wzywający będzie posiadać nie mniej niż 90% akcji spółki oraz głosów na jej walnym zgromadzeniu, zamierza podjąć działania ukierunkowane na docelowe zniesienie dematerializacji akcji oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W związku z powyższym, w takim wypadku wzywający zamierza doprowadzić do podjęcia na walnym zgromadzeniu spółki uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, a następnie wystąpienia przez spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji spółki)" - napisano także.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

PKO Leasing S.A., należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce.



(ISBnews)