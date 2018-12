"Co powstrzymuje (nas) od rozpoczęcia rozmów na temat dołączenia przez nie (inne kraje) do obecnego porozumienia lub rozpoczęcia dyskusji nad parametrami nowego porozumienia?" - zapytał Putin w czasie wtorkowego rozszerzonego posiedzenia kolegium ministerstwa obrony.

Putin ponownie podkreślił, że "Rosja, w odróżnieniu od USA, nie narusza porozumienia" INF, zaznaczając przy tym, że "sytuację wokół INF zmienia rozwój broni".

Prezydent dodał, że Rosja może z łatwością wyprodukować i rozmieścić lądowe pociski rakietowe pośredniego zasięgu, jeżeli USA zrealizują groźbę wyjścia z porozumienia.

Ocenił, że układ INF był w praktyce dla ZSRR "jednostronnym rozbrojeniem" i dodał, że nie rozumie przyczyn podpisania tego dokumentu przez ówczesne władze.

Na początku grudnia sekretarz stanu USA Mike Pompeo oznajmił, że jego kraj daje Rosji 60 dni na powrót do przestrzegania INF. Prezydent Putin oświadczył dzień później, że USA nie przedstawiły dowodów na to, że Rosja narusza układ i ostrzegł, że jeśli Waszyngton wycofa się z traktatu, to Moskwa "będzie reagować w należyty sposób".

Układ INF przewidywał likwidację arsenałów pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. Układ zabrania produkowania, przechowywania i stosowania tej broni.