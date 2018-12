Ryanair uruchomi loty z Krakowa i Poznania do Zadaru od kwietnia 2019 r.



Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Ryanair uruchomi połączenia z Krakowa oraz Poznania do Zadaru w Chorwacji od kwietnia 2019 r., podał przewoźnik.

"Cieszymy się bardzo z ogłoszenia 2 nowych tras z Krakowa oraz Poznania do Zadaru. Oba połączenia będą obsługiwane 2 razy w tygodniu od kwietnia 2019 roku i staną się częścią letniego rozkładu lotów Ryanaira z Polski na 2019 r." - powiedziała dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w Europie środkowo-wschodniej i na Bałkanach Olga Pawlonka, cytowana w komunikacie.

Ryanair w sezonie lato 2019 oferuje w Polsce prawie 220 tras, w tym 16 nowych: do Barcelony, Bari, Berlina T., Boudreaux, Cork, Glasgow, Hamburga, Katanii, Kopenhagi, Krakowa, Marsylii, Rimini, Szczecina, Sztokholmu, Salonik oraz Zadaru, przypomina przewoźnik.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

(ISBnews)