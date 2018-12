Szczerski spotkał się z zastępcą sekretarza stanu USA w środę w Pałacu Prezydenckim. Jak powiedział PAP, podczas rozmowy wymienili się opiniami na temat sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie.

"Polska i USA są zgodne, że sytuacja ta poprzez działania Rosji jest niestabilna. Działania Rosji na Morzu Azowskim i w Cieśninie Kerczeńskiej pokazują kolejny raz, że formalne i prawne gwarancje są przez Rosję łamane" - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta.

Jak zaznaczył, z Sullivanem zgodzili się, że główne źródło braku stabilności w naszym regionie to "konsekwentne łamanie przez Rosję porozumień i umów międzynarodowych". "To wymaga reakcji, która wzmocniłaby bezpieczeństwo naszego regionu. Jedną z takich reakcji będzie zwiększona amerykańska obecność wojskowa w Polsce. To jest właśnie jej cel - wzmocnienie bezpieczeństwa całego regionu" - podkreślił Szczerski.

Jak powiedział, z Sullivanem mówili też dużo o kwestiach energetycznych, w tym w kontekście podpisania kolejnego długoletniego kontraktu na dostawę do Polski amerykańskiego gazu skroplonego LNG. "Mówiliśmy też o Nord Stream 2 i polskiej strategii dywersyfikacji jako odpowiedzi na uzależnianie się Europy od rosyjskiego gazu poprzez ten gazociąg" - zaznaczył.

Prezydencki minister podkreślił, że "Polska jest przykładem innego modelu budowania rynku gazu właśnie poprzez dywersyfikację a nie dalsze uzależnianie od jednego źródła dostawy, tak jak proponują to Europie Niemcy w ramach partnerstwa z Rosją".

"Mówiliśmy też o wspólnych przedsięwzięciach polsko-amerykańskich w 2019 roku. Będzie to bardzo bogaty rok, jeśli chodzi o polsko-amerykańskie kontakty polityczne. Szczegóły podamy, jak zostaną ustalone" - powiedział Szczerski. Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że "relacje polsko-amerykańskie kończą ten rok na plusie".

W czasie wizyty w USA na początku ubiegłego tygodnia Szczerski odwiedził m.in. stolicę Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem oraz z asystentem sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Wessem Mitchellem. Podczas obu spotkań dominowały zagadnienia związane z polskimi staraniami zmierzającymi do wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska