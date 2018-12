Robert Ostrowski został powołany na prezesa PGE GiEK od 1 marca 2019 r.



Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - powołała Roberta Ostrowskiego na prezesa od 1 marca 2019 r., podała spółka. Jednocześnie powołano Norberta Grudnia na wiceprezesa ds. inwestycji i zarządzania majątkiem oraz powierzono mu pełnienie obowiązków prezesa do końca lutego.

Rada nadzorcza odwołała też Radosława Rasałę ze składu zarządu, podano w komunikacie.

Skład Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA jest obecnie następujący:

- Norbert Grudzień - p.o. prezesa zarządu; wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem,

- Krzysztof Domagała - wiceprezes zarządu ds. wytwarzania,

- Stanisław Żuk - wiceprezes zarządu ds. wydobycia,

- Andrzej Kopertowski - wiceprezes zarządu" – czytamy dalej.

Pod koniec października, w związku ze złożeniem przez Sławomira Zawadę rezygnacji z funkcji prezesa zarządu, rada nadzorcza PGE GiEK powierzyła czasowo wiceprezesowi ds. finansowych Radosławowi Rasale pełnienie obowiązków prezesa zarządu.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)