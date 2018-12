Macron wzywa "Żółte kamizelki" do spokoju. Premier potępia "antysemickie akty"

Źródło: PAP

Dzień po protestach "żółtych kamizelek" we Francji, gdzie doszło do kilku incydentów, prezydent Emmanuel Macron wezwał do zachowania spokoju. Premier Edouard Philippe zapowiedział twarde podejście wobec "niesłychanej przemocy" i "antysemickich aktów w Paryżu".