Źródło: PAP

Państwo Islamskie (IS) przyznało się do wtorkowego zamachu na libijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Trypolisie - poinformowała agencja Amak, organ propagandowy IS. Siedziba MSZ została zaatakowana przez trzech mężczyzn, zginęły co najmniej dwie osoby oprócz napastników.