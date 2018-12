"Mijający rok 2018 był rekordowy pod względem inwestycji drogowych w województwie zachodniopomorskim, a 2019 rok zapowiada się jeszcze lepiej" – powiedział w czwartek dziennikarzom wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w 2018 roku w realizacji znajdowało się 232 km dróg o wartości ponad 6,6 mld zł, w przyszłym w przygotowaniu będzie 289 km o wartości 9,68 mld zł. Wydatki szczecińskiego oddziału były największe w historii i wyniosły ponad 1,5 mld zł.

"Wyzwania na przyszły rok (...) to oczywiście odebrać dziewięć dużych inwestycji, łącznie z obwodnicą Szczecinka i Wałcza, ale również fragment od Goleniowa do Koszalina. To łącznie 160 km za 6,5 mld zł" - powiedział dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner.

Jak poinformowała GDDKiA, trwa realizacja 16 dużych zadań inwestycyjnych. Roboty budowlane trwają przy 11 inwestycjach. Wśród nich, oprócz drogi ekspresowej S6 od Goleniowa do Koszalina i obwodnic Wałcza i Szczecinka, jest też obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6. Prace prowadzone są też na autostradzie A6 od Dąbia do Rzęśnicy oraz na węźle Szczecin Kijewo.

Przy trzech z pięciu zadań realizowanych w formule "projektuj i buduj" prace mają się rozpocząć wiosną przyszłego roku. Będzie to S3 od Brzozowa do Miękowa i od Miękowa do Rzęśnicy oraz druga jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa na S10. Dla obwodnicy Przecławia i Warzymic, na realizację której umowa została podpisana w marcu ub.r., roboty powinny zacząć się - według szacunków GDDKiA - w połowie 2019 r.

Dyrekcja poinformowała też, że przed końcem 2019 r. powinny zakończyć się prace projektowe dotyczące tunelu w Świnoujściu (którego GDDKiA jest inwestorem zastępczym). Ponadto w I kwartale przyszłego roku powinny zostać podpisane umowy na obwodnicę Myśliborza na DK26 i Węgorzyna na DK20. W tym samym okresie ma też zostać podpisana umowa na opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z badaniami geologicznymi dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6.

W przyszłym roku planowane jest też m.in. ogłoszenie przetargów na odcinki dróg w regionie – S3 od Świnoujścia do Troszyna i S11 od Koszalina do Bobolic.

W czwartek podpisano też umowę na budowę dwóch rond na DK20 w Stargardzie: w centrum i przy wyjeździe z miasta u w stronę Drawska Pomorskiego. Przejazd przez Stargard ma być dzięki nim "bardziej płynny i bezpieczniejszy".(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka