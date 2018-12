Obecna ulga podatkowa dotyczy około 6200 organizacji non-profit. Plany jej zniesienia zostały zawarte w projekcie budżetu na przyszły rok, nad którym trwają prace. Plan wydatków uchwalony przez Senat trafi jeszcze do Izby Deputowanych. Rząd Giuseppe Contego poszukuje środków finansowych na realizację swojego planu wyborczego.

Gdy okazało się, że jedna z poprawek przyjętych przez izbę wyższą przewiduje zniesienie ulgi podatkowej dla organizacji dobroczynnych, zaprotestowały one podkreślając, że uderzy to w najuboższych, którym pomagają.

Najostrzej przeciwko tym planom wypowiedział się przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Gualtiero Bassetti, który w czwartek w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" oświadczył, że faktyczne podwojenie podatku wobec organizacji pomocowych to "prowokacja".

"Nasz kraj przeżywa trudny moment, ale nie spodziewałem się uderzenia w wolontariat i we wszystko, co on reprezentuje" - stwierdził kardynał Bassetti.

Zaprotestowała też znana, obecna w wielu krajach rzymska wspólnota dobroczynna Sant'Egidio, która - jak się przypomina - w świątecznych dniach zaoferowała 60 tysięcy posiłków najuboższym.

Przedstawiciele Caritas ocenili zaś, że we Włoszech zaczął panować "zły klimat podejrzeń" wobec organizacji niosących pomoc.

Po takich wypowiedziach w czwartek przedstawiciele koalicji rządowej zapewnili, że kwestia podatku zostanie dopracowana i dojdzie do modyfikacji tych planów.

Premier Giuseppe Conte poinformował, że zmiana zostanie wniesiona w styczniu.

Wicepremier, minister pracy i rozwoju gospodarczego Luigi Di Maio oświadczył, że norma zawarta w projekcie budżetu zostanie zmieniona w osobnym rozporządzeniu.

Drugi wicepremier, szef MSW Matteo Salvini wyjaśnił: "Po wysłuchaniu wielu przedstawicieli stowarzyszeń gwarantuję zobowiązanie rządu do tego, by pomóc licznym organizacjom wolontariatu, które wykorzystują swoje fundusze tylko do celów społecznych".

"Zastosowany zostanie natomiast najwyższy rygor wobec cwaniaków, którzy robią co innego" - zastrzegł Salvini.