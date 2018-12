Na nowej drodze będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę, zostaną też odseparowane pasy ruchu.

"Droga o długości 15,9 km, z trzema węzłami drogowymi: Konarzewo, Stęszew, Mosina, była długo oczekiwanym połączeniem drogowym nie tylko dla mieszkańców tych miejscowości, ale też Dopiewa, Komornik i Poznania" – podkreślił w niedzielę wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Roboty budowlane rozpoczęto pod koniec lipca 2015 r. i pierwotny termin ich zakończenia planowano na maj 2018 r., ale ze względu na problemy finansowe wykonawcy, termin został przesunięty na drugą połowę roku.

W pierwszej kolejności (pod koniec czerwca i na początku sierpnia – PAP) oddane zostały do użytkowania wiadukty nad budowaną drogą ekspresową na węźle Konarzewo i węźle Wronczyn, umożliwiając przejezdność w ciągu drogi powiatowej z Konarzewa do Chomęcic i w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 przebiegającej przez Wronczyn. Kolejne cztery wiadukty nad S5 w ciągu dróg lokalnych dopuszczone zostały do ruchu samochodowego pod koniec października i na początku grudnia tego roku.

"Zintensyfikowane roboty drogowe w ostatnim kwartale roku umożliwiły zakończenie robót i przygotowanie pozostałych obiektów i jezdni lewej ciągu głównego S5 w takim stopniu, aby umożliwić dopuszczenie przejazdu na odcinku od A2 do węzła Mosina" – zaznaczył Hoffmann.

W związku z tym w sobotę 29 grudnia WWINB wydał 11 decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie dla pozostałych obiektów inżynierskich: wiaduktów nad drogami gminnymi i powiatowymi, mostów, przejść dla zwierząt pod drogą, przejazdów gospodarczych i jednej jezdni trasy głównej drogi S5, co dopuszcza ruch po lewej stronie w dwóch kierunkach, zgodnie z zatwierdzoną przez GDDKiA tymczasową organizacją ruchu.

Dokończenie całej trasy w zakresie przejezdności lewą i prawą jezdnią drogi ekspresowej możliwe będzie w połowie przyszłego roku.

Wykonawcą inwestycji na S5 jest włoskie konsorcjum, któremu przewodzi firma Toto Costruzioni Generali. Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji GDDKiA rozważała nawet rozpisanie nowego przetargu na dokończenie budowy.

Umowę na realizację przedsięwzięcia wartego około 530 mln zł podpisano w lipcu 2015 r. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej z dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu i trzech węzłów drogowych: Konarzewo, Stęszew i Mosina, dwóch miejsc obsługi podróżnych i odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg. (PAP)

Autor: Anna Jowsa