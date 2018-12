Sygnity ma umowę z NBP na usługi serwisowe wartą 65,9 mln zł brutto



Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Sygnity zawarło z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) umowy na usługi serwisowe dla podsystemów zintegrowanego systemu księgowego NBP, podała spółka. Umowa o wartości ok. 65,9 mln zł będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 r., z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania umowy o kolejne 12 miesięcy - do 31 grudnia 2023 r.

"Strony ustaliły, że maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy (w tym również usług opcjonalnych) nie przekroczy kwoty ok. 65,9 mln złotych brutto. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub zabezpieczenia pieniężnego w wysokości ok. 1,5 mln złotych obowiązujących w okresie trwania umowy" - czytamy w komunikacie.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)