"Zamykamy kolejny rok, w którym Centralne Biuro Śledcze Policji dokonało znaczącego postępu w kwestii zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Porównując rok bieżący z latami poprzednimi, wyraźnie widać, że jest to rok rekordowy, zarówno pod względem ilości zabezpieczonych narkotyków, jak i rozpoznanych oraz rozbitych grup przestępczych" – podała PAP rzeczniczka CBŚP, kom. Iwona Jurkiewicz.

Ze wstępnych podsumowań biura śledczego wynika, że w 2018 roku zatrzymano około 900 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe, które usłyszały ponad 2 tysiące zarzutów.

Narkotyki, które zabezpieczono przez ostatnie 12 miesięcy ważyły ponad 11 ton. Najwięcej było haszyszu – 7,7 tony, czyli niemal dziesięć razy więcej niż rok wcześniej. Kolejny rekord to zabezpieczona marihuana, 1,5 tony, amfetamina – 711 kg, kokaina – prawie 23 kg oraz heroina – 2,4 kg oraz około 90 tysięcy sztuk tabletek ecstasy i innych. "Ważnym osiągnięciem mijającego roku jest także zabezpieczenie ponad tysiąca litrów GBL, czyli kwasu gammabutylomasłowego" – podała kom. Jurkiewicz. Niebezpieczny narkotyk, zwany potocznie "kropelką", cieszył się dużą popularnością w 2018 roku.

Jak podała kom. Jurkiewicz, takie efekty możliwe były dzięki współpracy CBŚP m.in. z prokuraturą, komendami wojewódzkimi policji, a także Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Grupy przestępcze, które w tym roku zlikwidowano, miały – jak podaje CBŚP – przeważnie charakter międzynarodowy, dlatego polscy funkcjonariusze często współpracowali ze służbami zagranicznymi, w tym Europol-em i Eurojust-em.

"Członkowie grup przestępczych mają świadomość, że ich przestępcza działalność w Polsce jest rozpoznana, dlatego wychodzą z nią poza granice naszego kraju. Prawdopodobnie liczą także na większe zyski z działania na terenie krajów Unii Europejskiej" – powiedziała PAP kom. Jurkiewicz.

Rzeczniczka CBŚP dodała, że polscy funkcjonariusze na bieżąco wymieniają informacje z zagraniczną policją i wspólnie planują kolejne działania. "Dzięki takiej współpracy rozbijane są grupy przestępcze, likwidowane plantacje konopi i laboratoria narkotyków syntetycznych. Udaremniane są także przemyty ogromnych ilości narkotyków do krajów europejskich i wielu państw na świecie" – podała kom. Jurkiewicz.

Współpraca CBŚP z Łodzi i Wrocławia z organami ścigania z Pakistanu oraz USA zaowocowała ostatnio zabezpieczeniem 3 ton haszyszu wartego 60 mln złotych, który był ukryty w ładunku pościeli. Dzięki informacjom CBŚP z Łodzi na terenie Holandii zlikwidowano magazyn narkotyków i zabezpieczono 3 tony haszyszu i 2,5 tony prekursorów do produkcji narkotyków.

Centralne Biur Śledcze Policji ma także sukcesy w walce z tzw. dopalaczami. Tylko w 2018 roku funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 153 kilogramy tych niebezpiecznych środków odurzających. W czerwcu, we Wrocławiu funkcjonariusze rozbili kilkunastoosobową grupę, która handlowała dopalaczami m.in. we Wrocławiu i przez lata mogła wprowadzić środki warte ponad 14 mln zł. Ostatnie sklepy z dopalaczami funkcjonariusze zlikwidowali w połowie roku na terenie Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego. Dzięki pracy CBŚP w związku ze sprzedażą dopalaczy na Śląsku zarzuty usłyszało ponad 70 osób. Grupa wprowadzała na rynek środki o nazwach "Rozpałka do pieca koloru srebrnego" czy "Rzymskie medaliony Jupiter", których skład był wyjątkowo niebezpieczny dla zdrowia.

Funkcjonariusze przyznają, że przełomowa dla ich pracy okazała się wprowadzona pod koniec sierpnia zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która zrównała "dopalacze" pod względem odpowiedzialności prawnej z narkotykami. Wcześniej ze względów prawnych walka z tym zjawiskiem była znacznie utrudniona.

"Rok 2018 był dla Centralnego Biura Śledczego Policji wyjątkowy pod względem walki z przestępczością narkotykową i tzw. dopalaczami. Świadczy to nie tylko o zaangażowaniu funkcjonariuszy, ale także o ich stale rosnącym doświadczeniu, dobrym rozpoznaniu środowiska przestępczego i znajomości zmieniających się światowych trendów narkotykowych. Taki sukces to dla nas także wielkie zobowiązanie do dalszego rozwoju" – powiedziała kom. Jurkiewicz. (PAP)

Autorka: Hanna Złotorowicz