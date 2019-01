Z opublikowanej informacji wynika, że przedsiębiorców rozliczających się liniowo (według stawki 19 proc.) było 572,4 tys. To prawie 38,4 tys. więcej niż rok wcześniej. Przybyło też podatników rozliczających się według skali (18 i 32 proc.). Było ich 25,3 mln, czyli 200 tys. więcej niż rok wcześniej.

Podatnicy liniowi wykazali o jedną szóstą więcej należnego PIT niż rok wcześniej (w sumie 24 mld zł), a rozliczający się według skali – o prawie 9 proc. więcej (62,5 mld zł).

>>> Czytaj też: Co zmieni się w podatkach w 2019 roku?

Wykorzystane ulgi...

Wspólnie z małżonkiem rozliczyło się za 2017 r. niespełna 9 mln podatników. To ok. 150 tys. mniej niż w rozliczeniu za 2016 r.

Mniej podatników rozliczyło się też w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko – w sumie skorzystało z tej preferencji 538 tys. podatników, tj. o ok. 20 tys. mniej niż rok wcześniej.

Jak co roku największą popularnością cieszyły się odliczenia na cele rehabilitacyjne. Z tej ulgi skorzystało za 2017 r. ok. 1,2 mln osób (112 tys. więcej niż rok wcześniej). Odliczyli oni wydatki na ponad 2,9 mld zł (średnio 2434 zł na podatnika). To o ok. 430 mln więcej niż rok wcześniej.

CAŁY TEKST PRZECZYTASZ W DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ I NA E-DGP