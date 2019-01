LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 114 firm do 26,01 tys. na koniec XII



Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - LiveChat Software miał 26 010 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 stycznia, podała spółka. W grudniu liczba klientów wzrosła o 114 firm netto. Oznacza to również wzrost o 2 903 (ponad 12,5%) r/r.

"Zakończyliśmy rok, w którym nasz zespół powiększył się prawie dwukrotnie. Już blisko 140 osób pracuje nad tym, żeby LiveChat Software rósł jak najszybciej. Nie jesteśmy już też firmą jednego produktu, już niedługo do LiveChat, ChatBot i KnowlegdeBase dołączy kolejne rozwiązanie. Tymczasem większość naszej ekipy koncentruje się nad przygotowaniem sprawnej migracji klientów na nową wersję LiveChat" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Liczba klientów to kluczowy czynnik, który wpływa na wyniki finansowe spółki. W I połowie roku finansowego 2018/19 (rozpoczętego 1 kwietnia) LiveChat Software zanotował wzrost skonsolidowanych przychodów o 19,4% do 52,1 mln zł. W tym czasie zysk netto wyniósł 28,3 mln zł - co oznacza wzrost o 22,7%, podano również.

"Strategia rozwoju produktów spółki opiera się na modelu platformy biznesowej. Oznacza to, że korzystając z produktów LiveChat Software, użytkownik może w niemal dowolny sposób dostosowywać je do swoich potrzeb, integrując je ze sobą, dodając gotowe rozszerzenia lub tworząc własne, które również mogą być komercjalizowane. LiveChat Software niedawno zakupił domeny helpdesk.com i chatbot.com. W listopadzie 2018 r. przeprowadził rebranding swojej usługi BotEngine na ChatBot" - podsumowano.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

