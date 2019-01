Cel sprzedażowy Lokum Deweloper na 2019 r. wynosi 800 lokali



Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Cel sprzedażowy Lokum Deweloper na 2019 rok wyznaczony został na 800 lokali, podała spółka. Jednocześnie poinformowano, że w IV kwartale 2018 roku Grupa Lokum Deweloper odnotowała sprzedaż w ilości 227 lokali oraz 280 lokali rozpoznanych w wyniku.

"Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów przedwstępnych i deweloperskich we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Dla porównania w IV kwartale 2017 roku grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 401 lokali,

2. 457 lokali rozpoznanych w wyniku, wskazano także.

"Jednocześnie na koniec 2018 roku grupa miała zawartych 126 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie" - czytamy dalej.

Łącznie w 2018 roku grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 1 011 lokali,

2. 900 lokali rozpoznanych w wyniku.

Dla porównania w 2017 roku grupa odnotowała:

1. sprzedaż w ilości 1 052 lokali,

2. 646 lokali rozpoznanych w wyniku, podano również.

Na koniec 2018 roku oferta grupy obejmowała 515 lokali, natomiast w realizacji znajdowało się 1 116 lokali.

"Cel sprzedażowy 2019 roku wyznaczony został na 800 lokali. Opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji, spowodowane przedłużeniem procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych takich jak: decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy czy pozwolenia na budowę będą miały negatywny wpływ na ilość lokali możliwą do rozpoznania w wyniku 2020 roku" - podsumowano.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)