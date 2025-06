20 tys. złotych dla każdego, kto opóźni przejście na emeryturę o rok

Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że możliwość skorzystania z jednej z ulg podatkowych z grupy PIT-0, czyli ulgi dla seniora, została pomyślana tak, aby zachęcić osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne, do pozostania na rynku pracy. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są bowiem m.in. przychody ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje m.in. emerytury lub renty rodzinnej.

Jak się jednak okazuje, rządzący szukają również innych sposobów na to, by zachęcić obywateli do jak najdłuższego pozostania na rynku pracy. Chcą do tego zachęcać posługując się dużymi kwotami. Jak bowiem podaje serwis money.pl, ZUS rozważa możliwość wprowadzenia specjalnej premii, która byłaby przyznawana osobom, które odroczą swoje przejście na emeryturę. Mowa nawet o 20 tys. złotych, które miałyby być przyznawane za każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pieniądze te byłyby dopisywane do kapitału emerytalnego lub wypłacane razem z pierwszą emeryturą. Jak widać, mowa o niemałych kwotach, jednak ZUS nie obawia się wprowadzenia takiego rozwiązania, bo jak twierdzi, skorzystałaby z niego ograniczona liczba osób. Szacuje się, że byłoby ok. 0,5 proc emerytów.

Prawo do równowartości 13 i 14 emerytury również dla pracowników

Jednak jak informuje money.pl, mówi się również o możliwości wprowadzenia innego ciekawego rozwiązania. Chodzi o wypłatę dodatkowych świadczeń takich jak 13 i 14 emerytura również osobom, które pozostają dłużej aktywne zawodowo. Gdyby podjęły one decyzję o przesunięciu momentu zakończenia aktywności zawodowej, mogłyby otrzymać albo skumulowaną wypłatę należnych za okres odroczenia świadczeń dodatkowych, albo dopisać tę kwotę do wartości kapitału emerytalnego.

Przypomnijmy, że obecnie powszechny wiek emerytalny obowiązujący w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Istnieje oczywiście szereg szczególnych sytuacji, w których przedstawiciele niektórych grup zawodowych mogą uzyskać uprawnienia emerytalne wcześniej albo mogą np. skorzystać z tzw. wcześniejszej emerytury (emerytury pomostowej). Ichoć co do zasady można powiedzieć, że pracownicy są teoretycznie zainteresowani tym, aby uzyskiwać uprawnienia emerytalne jak najwcześniej, to jednak w praktyce nie zawsze tak to wygląda. Owszem, pracownicy chcieliby mieć prawa emerytalne by móc z nich skorzystać w razie potrzeby, gdyby ich sytuacja życiowa tego wymagała, jednak większość z nich ma świadomość tego, że krótsza praca oznacza niższą emeryturę, a każdy kolejny rok aktywności zawodowej poprawia ich sytuację. Dobrym przykładem może być w tym zakresie środowisko komorników i asesorów komorniczych, którzy domagali się zmiany przepisów, które nakazywały odwoływanie ich ze stanowisk po osiągnięciu wieku 65 lat. Byli bowiem zainteresowani kontynuowaniem pracy zawodowej.