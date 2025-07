Zakaz koszenia trawy 2025? W jakich godzinach?

Nie ma w Polsce ustawy, która zabraniałaby koszenia trawy o konkretnej godzinie czy w określony dzień. Ale uwaga – koszenie w czasie ciszy nocnej, czyli między 22:00 a 6:00, to już naruszenie przepisów. Hałasowanie po godzinie 22:00 może być podstawą do interwencji służb.

Kosiarka to hałas rzędu nawet 100 dB – porównywalny z młotem pneumatycznym czy motocyklem bez tłumika. Lepiej więc nie zaczynać pracy o świcie i nie kończyć jej tuż przed północą – nie tylko ze względu na przepisy, ale i relacje z sąsiadami.

Co zrobić, jeśli sąsiad kosi trawę o 6 rano lub o 22?

Warto najpierw porozmawiać z sąsiadem, a jeśli to nie pomoże – można zadzwonić na straż miejską lub policję i zgłosić zakłócanie porządku.

Czy można kosić trawnik w niedzielę i święta?

Tutaj również nie ma odgórnego zakazu, ale działa coś ważniejszego niż prawo - zdrowy rozsądek i zwyczaje społeczne. Niedziela to czas odpoczynku, a święta – rodzinnego spokoju. Choć wielu właścicieli ogrodów znajduje czas na koszenie właśnie w weekend, warto uszanować ciszę i święty spokój innych, zwłaszcza w niedzielne przedpołudnie czy święta religijne. To po prostu dobre wychowanie.

Zakaz koszenia trawy a hałas – co mówią przepisy 2025?

Dopuszczalne poziomy hałasu w zabudowie mieszkaniowej to maksymalnie 65 dB w dzień i 56 dB w nocy. Kosiarki te normy przekraczają, i to sporo. Dlatego w planach zagospodarowania przestrzennego mogą pojawić się ograniczenia – a jeśli hałas zakłóca czyjś spokój, sąsiedzi mają prawo zareagować. Nie każda sprawa trafi do sądu, ale warto wiedzieć, że prawo chroni ciszę.

Kiedy kosiarka spalinowa może być zakazana?

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) prowadzi monitoring jakości powietrza oraz informuje właściwe organy o stanie jakości powietrza i ryzyku wystąpienia lub przekroczenia poziomów substancji w powietrzu.

W przypadku ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu, sposób postępowania osób fizycznych (np. ograniczenie emisji własnej) określany jest w programach ochrony powietrza, opracowywanych dla stref, w których takie przekroczenia występują. Programy te są przyjmowane przez właściwe zarządy województw.

Takie sytuacje zdarzają się najczęściej w miastach w czasie upałów. Zakaz dotyczy wtedy konkretnego obszaru i obowiązuje przez wskazany czas.

Czy wspólnota mieszkaniowa może zakazać koszenia?

Może to zapisać w regulaminie, ale nie jest to wiążące prawnie. Zakaz taki może być egzekwowany tylko jako zalecenie, a nie przepis prawa.

Kiedy można kosić trawę na działce ROD?

Podczas koszenia trawy na działce ROD należy przestrzegać regulaminu ROD, który może np. zabraniać prac hałaśliwych w niedziele i święta. Za nieprzestrzeganie zasad można dostać upomnienie, a w skrajnych przypadkach – zostać pozbawionym prawa do użytkowania działki.

Jakie mandaty i kary za koszenie trawy?

Mandat za samo koszenie? Raczej nie. Ale już zakłócanie ciszy nocnej, spokoju sąsiedzkiego czy rodzinnych uroczystości – może skończyć się interwencją. Policja lub straż miejska mogą powołać się na art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń. W grę wchodzi kara grzywny, ograniczenia wolności albo areszt. Choć takie przypadki są rzadkie, warto nie prowokować sąsiadów.

Jak wysokie są kary?

Mandat do 500 zł – to najczęściej stosowana kara za głośne koszenie w nieodpowiednich godzinach. Teoretycznie grzywna może sięgnąć nawet 5 000 zł, ale to rzadkie i wymaga postępowania sądowego.

Koszenie trawnika a dobre relacje z sąsiadami – o tym nie zapominaj!

Zamiast zastanawiać się, czy „wolno”, warto zapytać siebie: czy to dobry moment? Koszenie trawy w sobotę po południu nikogo nie dziwi. Ale już niedzielny hałas może stać się zarzewiem konfliktu. Wystarczy chwila refleksji – a może nawet pytanie sąsiada – by uniknąć nieporozumień. Bo trawnik odrasta, ale relacje czasem trudno odbudować.