Sieć Dino Polska powiększyła się o 202 sklepy w 2018 r.



Warszawa, 04.01.2019 (ISBnews) - Dino Polska uruchomiło 82 sklepy w IV kwartale i łącznie 202 w całym 2018 r. wobec 147 rok wcześniej, podała spółka.

"Tym samym według stanu na 31 grudnia 2018 r. sieć Dino liczy już 977 placówek" – czytamy w komunikacie.

Łączna powierzchnia sali sprzedaży w marketach Dino wyniosła 375,7 tys. m2 na koniec 2018 r. i była o 27,3% większa niż rok wcześniej.

"Rok 2018 był kolejnym okresem dynamicznego rozwoju sieci Dino – otworzyliśmy rekordową w historii naszej działalności liczbę nowych sklepów, przekraczając planowany na miniony rok poziom otwarć. W ostatnich trzech latach podwoiliśmy liczbę naszych marketów. Dziś mamy blisko tysiąc sklepów Dino. Było to możliwe dzięki przemyślanej strategii ekspansji i zaufaniu, którym obdarzają nas klienci. Dostrzegamy zmiany preferencji Polaków wynikające z coraz bardziej aktywnego trybu życia i szybko na nie reagujemy, umożliwiając naszym klientom codzienne, komfortowe zakupy w dobrych cenach oraz blisko miejsc zamieszkania. Dużo uwagi poświęcamy rozbudowie naszej oferty – każdego dnia urozmaicamy ją o nowe produkty i atrakcyjne promocje" – powiedział prezes Szymon Piduch, cytowany w komunikacie.

W 2018 r. Dino Polska uruchomiło też czwarte centrum dystrybucyjne w Rzeszotarach na Dolnym Śląsku.

"Rośniemy szybciej niż rynek i mamy ambitne plany dotyczące dalszego rozwoju. W 2019 r. chcemy kontynuować naszą strategię rozwoju organicznego. W 2018 r. sprzyjało nam dobre otoczenie makroekonomiczne, a w szczególności rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez rosnące zatrudnienie oraz dobre nastroje gospodarstw domowych. W 2019 r. spodziewamy się kontynuacji pozytywnych trendów" – dodał prezes.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)