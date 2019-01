Jak powiedział Abramowicz "jest techniczna możliwość zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z którego wynika, że ostatecznym terminem rejestracji Małego ZUS jest 8 stycznia". Wyjaśnił, że "jest to możliwe na pierwszym lub kolejnym posiedzeniu Sejmu".

"Czekamy na to, ile osób zarejestruje się do 8 stycznia, jeśli będzie to znacząca liczba może nie będzie konieczności zmiany ustawy" - zaznaczył Abramowicz. I dodał: "W innym przypadku myślę, że może do tego dojść, bo premierowi będzie zależało, by z jego sztandarowego projektu skorzystało jak najwięcej przedsiębiorców".

Abramowicz powiedział, że według informacji, jakie Biuro Rzecznika MŚP otrzymało od ZUS, w czwartek rano było 20 tys. zgłoszeń od przedsiębiorców w sprawie rejestracji Małego ZUS. Według szacunków resortu z nowych przepisów noże chcieć skorzystać ok. 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców.

Niedawno Rzecznik MŚP skierował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wnioskuje o wydłużenie do końca stycznia 2019 br. możliwości skutecznego zawiadomienia ZUS o zmianie tytułu ubezpieczenia działalności przez beneficjentów przepisów o tzw. małym ZUS.

"Utrzymanie terminów zmiany kodów w ZUS na dzień 08.01.2019 r. pozbawi tysiące potencjalnych beneficjentów małego ZUS możliwości skorzystania z szansy, jaką dała przedsiębiorcom Konstytucja Biznesu. Niestety wielu przedsiębiorców – zwłaszcza, tych którzy ledwo wiązali koniec z końcem, właśnie z powodu obciążeń ZUS – wciąż nie wie o Małym ZUS" - tłumaczył Abramowicz.

Jak dodał, "ustawa o małym ZUS jest jedną z 5 szans dla biznesu przygotowaną przez Pana Premiera", stąd jego apel skierowany właśnie do szefa rządu.

"Zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań w celu przedłużenia terminu do 31 stycznia 2019 r. na skuteczne zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie tytułu ubezpieczenia przez beneficjentów przepisów o tzw. małym ZUS-ie, którzy kontynuują działalność gospodarczą. Zgodnie z obecnym stanem prawnym termin ten upływa 8 stycznia 2019 r." - czytamy w piśmie rzecznika do premiera datowanym na 31 grudnia 2018 r.

Z Małego ZUS, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dzięki temu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne adekwatne do swoich przychodów, a nie – jak dotychczas – w wysokości ponad 1200 zł miesięcznie.

Rozwiązanie to ma przynieść przedsiębiorcom, jak wyliczyło MPiT prawie 5,4 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat.

Z szacunków resortu wynika, że z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Ministerstwo liczy też, że nowe przepisy przyczynią się do ograniczenia szarej strefy.

Jak poinformowało w czwartek MPiT, przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Małego ZUS muszą w ciągu 7 dni zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia.

Chodzi o kod "tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92". "Siedmiodniowy termin jest rozwiązaniem systemowym, nie dotyczy tylko Małego ZUS-u. Wynika on z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 36 ust. 13)" - wskazał resort.

Przepis ten - jak podkreślono - mówi, że w przypadku zmiany danych, płatnik składek zawiadamia ZUS w terminie siedmiu dni od zaistnienia zmian. "Obejmuje to wszelkie zmiany danych dotyczących ubezpieczonych (np. nazwisko ubezpieczonego, czy – jak w wypadku Małego ZUS-u – kod tytułu ubezpieczenia)" - podano.

Według resortu 7-dniowy termin będzie też obejmował przedsiębiorców, którzy aktualnie korzystają z innych ulg i dopiero później, w trakcie roku, będą chcieli rozpocząć korzystanie z Małego ZUS-u.

"To dotyczy też osób, które wznowią działalność w ciągu roku. W takich wypadkach termin siedmiodniowy będzie biegł od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca przestał korzystać z innych ulg albo wznowił zawieszoną wcześniej działalność" - wyjaśniono.

Jak przypomniał resort, z Małego ZUS-u nie mogą korzystać podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej i zwolnieni z VAT.