Test potrwa od 7 do 27 stycznia 2019 roku w restauracjach McDonald's: Warszawa, ul. Świętokrzyska 3; Katowice, ul. Stawowa 5; Poznań, ul. Grunwaldzka 104 c; Gdańsk, ul. Bażyńskiego 2; Wrocław, Rynek 30; Mrągowo.

"Słomki ze względu na swój mały rozmiar są trudne do wychwycenia przez systemy segregacji odpadów i dlatego nie są poddawane segregacji i recyklingowi w takim stopniu, jak inne odpady plastikowe. W minionym roku dużo mówiło się o tej kwestii. To jednak tylko jeden z aspektów szerszego tematu opakowań jednorazowych, na którym się skupiamy w ramach strategii Scale For Good" - powiedziała dyrektor ds. korporacyjnych McDonald's Polska Anna Borys-Karwacka, cytowana w komunikacie.

W 2018 roku sieć wspólnie ze Starbucks oraz grupą inwestycyjną Closed Loop Partners rozpoczęła program "NextGen Cup Challenge" - inicjatywę skierowaną do innowatorów służącą opracowaniu nowego typu kubka jednorazowego, który w całości będzie nadawał się do recyklingu, podano także.

Strategia McDonald's Scale for Good zakłada, że wszystkie odpady opakowaniowe z sal jadalnych będą trafiać do recyklingu, a materiał, z którego opakowania są wykonane, będzie pochodził ze źródeł odnawialnych, certyfikowanych bądź z odzysku.

"Prowadzone testy pozwolą znaleźć najlepsze rozwiązanie do zastosowania w skali globalnej" - czytamy dalej.

McDonald's Polska rozpoczął działalność w 1992 roku, otwierając pierwszą restaurację w Warszawie. Obecnie działa w Polsce 422 restauracje McDonald's, które zatrudniają ponad 24 000 osób. 356 z nich to obiekty prowadzone przez 66 licencjobiorców, niezależnych przedsiębiorców działających na podstawie umowy franczyzy z McDonald's.

>>> Czytaj też: Plastikowe sztućce, słomki i talerze odejdą do lamusa. Państwa UE porozumiały się ws. zakazu