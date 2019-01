Okazało się, że to sytuacja nie do zaakceptowania dla największego chińskiego producenta sprzętu telekomunikacyjnego. Huawei zepchnął Apple’a z drugiego miejsca podium w kategorii największych producentów smartfonów w 2018 roku. Teraz przymierza się do ataku na pozycję lidera, którą zajmuje Samsung.

Huawei znajduje się obecnie w trudnym położeniu, bowiem jej dyrektor finansowy Meng Wanzhou stoi przed groźbą ekstradycji do USA w związku z oskarżeniami o bankowe przestępstwa.

Chociaż Huawei oskarżył o wspomnianą pomyłkę firmę odpowiadającą za obsługę jego mediów społecznościowych za granicą, to „oberwało się” również dwóm pracownikom. Jedna z ukaranych osób była zatrudniona na stanowisku szefa zespołu ds. cyfrowego marketingu. Huawei odmówił komentarza w tej sprawie.

>>> Polecamy: Nie tylko Apple. Ofiarami kryzysu w Chinach mogą być GM, Volkswagen i Starbucks