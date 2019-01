Enea Operator ma umowę dot. wzrostu potencjału sieci na odbiór energii z OZE



Warszawa, 04.01.2019 (ISBnews) - Enea Operator podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie realizacji projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 36 mln zł. Dzięki podpisanej 28 grudnia umowie projekt otrzyma 41% dofinansowania, podała spółka.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ponad 150 km napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia na kablowe oraz przebudowę ośmiu stacji transformujących średnie napięcie na niskie. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączania do sieci Enei Operator nowych odnawialnych źródeł energii, podano w komunikacie.

"Warto wspomnieć, że oprócz zwiększenia potencjału przyłączenia źródeł odnawialnych do naszej sieci, efektem projektu będzie również unowocześnienie infrastruktury elektroenergetycznej. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz zwiększy się atrakcyjność regionu zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców" - powiedział prezes Enei Operator Andrzej Kojro, cytowany w komunikacie.

Projekt obejmie znaczną część województwa lubuskiego - łącznie 24 gminy. Realizacja inwestycji odbywać się będzie się w ramach dwóch zadań obejmujących północną oraz południową część województwa, podano także.

"Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu o nazwie 'Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enei Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego' wynosi 36 mln zł. Uzyskane dofinansowanie wyniosło 15 mln zł, co stanowi ok. 41% kosztów" - czytamy dalej w komunikacie.

Umowa zawarta z Marszałkiem Województwa Lubuskiego jest już 25 umową o dofinansowanie projektów inwestycyjnych Enei Operator w obecnej perspektywie budżetowej UE, zwiększając łączną pulę ich wartości do 455 mln zł nakładów i blisko 270 mln zł dotacji, podsumowała spółka.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)