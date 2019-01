WIG20 wzrósł na zamknięciu o 1,68 proc. do 2.284,95 pkt. mWIG40 zwyżkował o 0,51 proc. do 3.926,99 pkt., sWIG80 poszedł w górę o 0,46 proc. do 10.625,48 pkt., a WIG zyskał 1,32 proc. do 57.947,51 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 687 mln zł, z czego 562 mln zł wygenerowały blue chipy.

Dobre nastroje panują także na rynkach zagranicznych. Amerykański S&P 500 i niemiecki DAX około godz. 17.00 rosły po ok. 3 proc.

Wśród spółek z WIG20 najmocniej zdrożały akcje Eurocashu (o 4,7 proc.). Kurs spółki zanotował drugi z rzędu dzień silnych wzrostów - w środę Eurocash zwyżkował o 3,1 proc., choć WIG20 spadł o 2,4 proc.

O ponad 3 proc. wzrosły także Orange (którego kurs jest najwyżej od maja) i JSW.

Na minusie sesje zakończyły trzy spółki z indeksu: CCC (o 1,9 proc.), PGNiG (o 0,1 proc.) i Lotos (o 0,1 proc.).

Na szerokim rynku mocne wzrosty kontynuował Vivid Games (o blisko 14 proc.). Akcje producenta gier zyskały w ciągu czterech sesji 53 proc.

W górę poszły także notowania innych producentów gier: Ten Square Games (+7 proc.), 11 bit studios (+4,4 proc.), PlayWay (+4 proc.), Artifex (+3,2 proc.), CD Projekt (+1,8 proc.), CI Games (+1,2 proc.).

Notowania firm budowlanych nie zareagowały mocno na informację, że w czwartek w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie, na którym przedstawione zostały propozycje waloryzacji nowych kontraktów dla branży budowlanej. WIG Budownictwo zyskał 0,8 proc., a najmocniejszym wzrostem kursu w indeksie wyróżnił się Polimex-Mostostal (o 6,7 proc.).

W tym tygodniu na GPW odbyły się trzy sesje, na których panowała podwyższona zmienność. Od początku roku WIG20 wzrósł o 0,4 proc., mWIG40 poszedł w górę o 0,5 proc., sIWG80 zyskał 0,5 proc., a WIG zwyżkował o 0,5 proc.