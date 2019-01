Resort podkreślił, że ministrowi zależy, by największe podwyżki otrzymali żołnierze - zwłaszcza w jednostkach liniowych - którzy zarabiają najmniej. "Zapewniamy, że pieniądze na podwyżki są przewidziane w budżecie resortu na ten rok i wszyscy żołnierze dostaną je z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku” - oświadczyło Centrum Operacyjne MON w przesłanym PAP komunikacie. Rozporządzenie w sprawie podwyżek prezydent Andrzej Duda podpisał w październiku ub. r. z inicjatywy szefa MON.

"Podwyżki uposażeń w resorcie obrony narodowej są faktem, w fazie wypracowywania znajduje się ich dokładna wysokość" – napisało CO MON. Resort zaznaczył, że prawo wymaga "przeprowadzenia konsultacji dotyczących wysokości podwyżek uposażeń żołnierzy ze wszystkimi instytucjami Sił Zbrojnych RP".

"Z uwagi na rozbieżności między oczekiwaniami poszczególnych korpusów kadry sił zbrojnych, minister Mariusz Błaszczak wezwał w poniedziałek, 7 stycznia r., przedstawicieli żołnierzy zawodowych, Konwentu Dziekanów, w skład którego wchodzą reprezentanci korpusu szeregowych, podoficerów i oficerów" – poinformował resort.

MON oświadczyło, że ministrowi "zależy, by największe podwyżki otrzymali żołnierze najmniej zarabiający, szczególnie służący w jednostkach liniowych, a nie zatrudnieni w administracji". "Szef MON chce, by zawód żołnierza był konkurencyjny wobec innych, także pod względem zarobków i perspektyw. Zabiega również o zwiększenie liczebności Wojska Polskiego i zapewnienie odpowiednich środków na ten cel" – dodało CO MON, które oświadczyło, że przewiduje "szybkie zakończenie prac nad tzw. siatką płac, która określi dokładną wysokość podwyżek dla każdego żołnierza".

"Przypominamy, że w latach 2010-2015 nie było żadnych podwyżek w wojsku, a tegoroczny wzrost uposażeń jest najwyższy od lat i podnosi średnie wynagrodzenie do poziomu 3,63 wielokrotności kwoty bazowej" - zaznaczył resort.

Rozporządzenie w sprawie podwyżek dla żołnierzy, kontrasygnowane przez premiera, prezydent Andrzej Duda podpisał 17 października ub. r. Podniosło ono wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej, od której ustala się podstawowe uposażenie żołnierza zawodowego, z 3,2 do 3,63 od stycznia 2019 r. Oznacza to podwyżkę żołdu średnio o 540 zł.

Ostatnie podwyżki dla żołnierzy, wypłacane od stycznia 2017 r. wyniosły średnio 380 zł. W 2019 r. przeciętne uposażenie żołnierzy ma wynosić ponad 5,5 tys. zł brutto. Szef MON w 2018 roku podjął także decyzję o podwyżkach płac dla pracowników. Podpisując rozporządzenie prezydent podkreślał, że podwyżka została uwzględniona w założeniach ustawy budżetowej.(PAP)

autor: Jakub Borowski