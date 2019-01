„Beta ETF WIG20TR jest stworzony według polskiego prawa oraz utworzony i zarządzany przez polskich ekspertów. Emisję przeprowadził AgioFunds TFI, a oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ. W rozwoju rynku ETF w Polsce, w roli koordynatora, bierze udział Beta Securities Poland. ETF pozwalają inwestować w cały indeks, koszyk lub surowce. Naśladują benchmark, a nie próbują go przebijać. Dla inwestorów z mniejszymi kwotami pozwalają obniżać ryzyko i inwestować w cały indeks. Można nim handlować na każdej sesji i oferuje niskie koszty. Wpisuje się to w główną oś strategii poświęconej rozwojowi produktów i oferty dla inwestorów. Pracujemy nad poszczególnymi inicjatywami i niedługo będzie widać to od strony produktowej" - powiedziała członek zarządu Izabela Olszewska podczas uroczystości.



Na GPW wcześniej pojawiły się ETF firmy Luxor z grupy Societe Generale, ale są one paszportowane na bazie prawa luksemburskiego.



Jak zaznaczają przedstawiciele giełdy, Beta ETF na indeks WIG20TR pozwala w prosty i przejrzysty sposób mieć udział we wzroście wartości i rozwoju największych polskich spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG20TR, którego wartość zależy również od dywidend wypłacanych posiadaczom akcji.



GPW liczy, że biorąc pod uwagę trendy światowe, fundusze Beta ETF powinny stać się ważnym składnikiem portfeli inwestorów zainteresowanych płynnymi, nisko-kosztowymi i transparentnymi produktami inwestycyjnymi. Doradcy finansowi i asset managerowie uzyskają szybki i wydajny sposób budowania efektywnych portfeli inwestycyjnych.



Agio Funds ocenia, że ETF osiągnie sukces w momencie kiedy jego aktywa będą rosnąć systematycznie, będzie „dobry" spread, „dobre" zarządzanie tym produktem i stanie się on „przyjazną, transparentną, tanią częścią portfela inwestorów".



ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane przepisami unijnymi i krajowymi. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora.



AgioFunds TFI jest licencjonowanym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, działającym na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego od 2009 roku. W ofercie Towarzystwa znajduje się kilkanaście funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych oraz kilkadziesiąt funduszy dedykowanych zamożnym inwestorom. Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października wyniosła blisko 7 mld zł. AgioFunds TFI jest w 100% polską, prywatną i niezależną instytucją finansową, niezwiązaną kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. Aspiracją Towarzystwa jest bycie liderem nowych segmentów rynku inwestycyjnego.



Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska jest jednym z wiodących podmiotów na rynku usług maklerskich w Polsce. Jest wieloletnim liderem rynku kontraktów terminowych, nagradzanym przez prezesa GPW za aktywność i działalność animatora. Biuro zapewnia swoim Klientom dostęp do rynków giełdowych, funduszy inwestycyjnych, rynku energii i rozwiązań emerytalnych. Wspiera inwestorów licznymi szkoleniami, analizami, rekomendacjami oraz komentarzami analityków.

