W poniedziałek w Sejmie odbyło się spotkanie poświęcone tematowi pedofilii wśród księży, w ramach parlamentarnego zespołu ds. przeciwdziałania mowie nienawiści i ochrony praw człowieka.

Podczas spotkania posłanka Joanna Scheuring-Wielgus oraz przedstawiciele fundacji "Nie Lękajcie się" przedstawili aktualną tzw. mapę pedofilii wśród polskich księży. "W październiku przedstawiliśmy 300 punktów na mapie pedofilii. Dzisiaj zanotowano ich już prawe 700" - powiedziała Scheuring-Wielgus. Dodała, że mapę stworzono m.in. w oparciu o doniesienia medialne, wyroki sądów i informacje od osób pokrzywdzonych

"Punkty (zaznaczone na mapie - PAP) dzielą się na cztery kategorie. Pierwsza to sprawcy, czyli księża, którzy dostali wyroki. Druga to ofiary. Kolejną kategorią są doniesienia medialne na przykład w gazetach, czy telewizjach regionalnych, które informują o aresztowaniu księdza. Takie informacje są przez nas sprawdzane przez interwencje poselskie. Czwarta kategoria to świadectwa i zgłoszenia osób do fundacji" - wyjaśniła Scheuring-Wielgus.

Posłanka poinformowała, że od października wysłała 44 interwencje poselskie do polskich prokuratur, a razem z fundacją "Nie Lękajcie się" pięć zawiadomień do prokuratury. "Do końca lutego, może wcześniej, uda nam się także złożyć poprawki do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Chcemy, żeby nie było przedawnień przestępstw seksualnych oraz żeby było zaznaczone jakiej profesji jest sprawca" - zapowiedziała Scheuring-Wielgus.

Aktywistka Agata Diduszko-Zyglewska z "Krytyki Politycznej" podała, że od października zanotowano ponad 5 mln wejść na tzw. mapę kościelnej pedofilii. "W tej chwili mamy na mapie 384 ofiary, 92 sprawców, prawie 100 spraw opisanych w mediach i 94 zgłoszenia, które nadeszły do fundacji" - podała. Dodała, że mapa jest systematycznie uzupełniania i "wiele spraw ciągle czeka na to, żeby się na niej znaleźć".

Z kolei Marek Lisiński z Fundacji "Nie Lękajcie się" przypomniał, że w poniedziałek w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Pomocy Ofiarom Molestowanym w Dzieciństwie, które mieści się przy ul. Mickiewicza 30/48. "Oferujemy pomoc prawną, a od 1 lutego mam nadzieję uruchomimy 8-godzinne dyżury psychologów, gdzie ofiary będą mogły uzyskać długoterminowe terapie i gdzie funkcjonuje grupa wsparcia dla osób molestowanych" - powiedział.

Podczas spotkania głos zabrał także niemiecki działacz Matthias Katsch, który opowiedział o zjawisku pedofilii w Niemczech. W spotkaniu wzięli także udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec