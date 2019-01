Szymański przyjechał do Brukseli na posiedzenie Rady UE ds. Ogólnych. Ministrowie wysłuchali na nim m.in. informacji rumuńskiej prezydencji na temat projektu unijnego budżetu na lata 2021-2027.

Minister był pytany przez dziennikarzy o oczekiwania polskich władz wobec dalszych prac w Radzie UE nad procedurą art. 7 traktatu unijnego, która dotyczy praworządności w Polsce.

„Na to drzewo było niezwykle łatwo wejść, zejść jest znacznie trudniej. (...) My zrobiliśmy ze swojej strony wszystko, aby ta sprawa była zamknięta. Sukcesem Polski jest na pewno to, że w Radzie ds. Ogólnych nie ma dzisiaj żadnej większości, która by przyjęła jakiekolwiek stanowisko konfrontacyjne w stosunku do Polski. To jest dużo” – wskazał Szymański.

Dodał, że byłoby dobrze, gdyby ta sprawa, „która straciła swój sens, została zamknięta”. „To natomiast nie tylko od nas zależy. Cierpliwie czekamy na partnerów, aż z tego drzewa zejdą” – zaznaczył.

Pytany, jakiego podejścia do tej sprawy spodziewa się ze strony Rumunii, która 1 stycznia objęła prezydencję w UE, Szymański odpowiedział, że to pytanie do tego kraju. „Nie będę wypowiadał się w imieniu Rumunii. To Rumunia sama musi określić, czego chce” – wskazał minister. (PAP)