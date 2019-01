CCC ma zgody urzędów w Niemczech i Austrii na nabycie 30,5% udziałów HR Group



Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Niemiecki i austriacki federalny urząd antymonopolowy wydały decyzję stwierdzającą brak materialnych przesłanek do wydania sprzeciwu wobec nabycia przez CCC łącznie 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group oraz nabyciu przez Blitz GmbH 100% udziałów w spółce CCC Germany GmbH, przez co spełniony został jeden z warunków zawieszających zamknięcie transakcji, podało CCC.

„Niemiecki federalny urząd antymonopolowy (niem. Bundeskartellamt) wydał decyzję stwierdzającą brak materialnych przesłanek do wydania sprzeciwu wobec koncentracji przedsiębiorców polegającej na nabyciu przez emitenta łącznie 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group, uprawniających do 30,55% łącznej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników HR Group (po konwersji udziałów uprzywilejowanych w HR Group nabytych przez emitenta na wierzytelność) oraz nabyciu przez Blitz GmbH 100% udziałów w spółce CCC Germany GmbH" - czytamy w komunikacie

„Austriacki federalny urząd antymonopolowy (niem. Bundeswettbewersbehörde) wydał decyzję stwierdzającą, że żaden z austriackich organów uprawnionych nie wystąpił o wszczęcie drugiej fazy postępowania, tj. stwierdzono brak materialnych przesłanek do wydania sprzeciwu wobec koncentracji przedsiębiorców polegającej na nabyciu przez emitenta łącznie 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group, uprawniających do 30,55% łącznej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników HR Group (po konwersji udziałów uprzywilejowanych w HR Group nabytych przez emitenta na wierzytelność) oraz nabyciu przez Blitz GmbH 100% udziałów w spółce CCC Germany GmbH" - czytamy dalej.

W listopadzie ub.r. CCC zawarło warunkowe umowy nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo łącznie 30,55% udziałów) w HR Group Holding od capiton V GmbH oraz od Flo Magazacilik ve Pazarlama. Strony ustaliły, że cena sprzedaży za udziały zwykłe capiton wyniesie ok. 2,24 mln euro, a za udziały uprzywilejowane capiton ok. 12,36 mln euro; natomiast cena za udziały zwykłe Flo to ok. 3,53 mln euro, a za udziały uprzywilejowane Flo ok. 7,8 mln euro. We wszystkich przypadkach finalna cena sprzedaży będzie zależna od ostatecznej daty zamknięcia transakcji. Ponadto CCC zamierza zbyć na rzecz spółki z grupy HR Group, Blitz GmbH, 100% udziałów w kapitale zakładowym CCC Germany GmbH.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)