To ostatni etap prac przygotowawczych. W przyszłym roku GDDKiA planuje ogłosić przetarg na realizację.

Wykonawcą dokumentacji jest Multiconsult Polska, wartość zadania to ok. 5,7 mln zł, a czas realizacji to 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do grudnia 2019 r.). Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej (m.in.: zajętość terenu pod przyszłą autostradę) oraz przeprowadzenie szczegółowych badań warunków geologicznych - informuje GDDKiA.

Dwujezdniowa, dwupasowa trasa o długości 32 km przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK2 w woj. lubelskim przez tereny gmin: Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie, Terespol. Powstanie jeden węzeł drogowy Dobryń.

Autostrada A2 na wschód od Warszawy, źródło: GDDKiA / Media

