Będzie to kolejny strajk ostrzegawczy związany z konfliktem płacowym w tej branży. W poniedziałek przez cztery godziny strajkowali pracownicy odpowiedzialni za kontrolę bezpieczeństwa na berlińskich lotniskach Tegel i Schoenefeld. Konieczne było odwołanie ok. 50 lotów. W czwartek z powodu całodniowego strajku pracowników kontroli bezpieczeństwa na lotniskach w Duesseldorfie, Kolonii-Bonn i Stuttgarcie odwołano w Niemczech ponad 640 lotów.

Związek zawodowy domaga się wprowadzenia w całym kraju jednolitej stawki 20 euro za godzinę dla personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na lotniskach. Łącznie dotyczy to ok. 23 tys. pracowników.

Zrzeszenie pracodawców w tej branży (BDLS) argumentuje, że w wypadku niektórych taryf oznaczałoby to podwyżkę o 55 proc. Następną rundę negocjacji taryfowych zaplanowano na 23 stycznia. Verdi nie wyklucza strajków na kolejnych lotniskach.

Firma Fraport, która jest operatorem portu lotniczego we Frankfurcie nad Menem radzi pasażerom, by w związku z zapowiedzią wtorkowego strajku zmienili plany podróży. Poinformowano, że w czasie strajku stanowiska kontroli bezpieczeństwa poza obszarem tranzytowym nie będą obsadzone, więc pasażerowie zamierzający odlecieć z Frankfurtu nad Menem nie będą mogli dostać się do samolotów. (PAP)