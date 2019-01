Diners Club Polska: 38% Polaków wyda na feriach za granicą do 2 tys. zł na os.



Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Tej zimy na ferie wyjedzie 25% Polaków. Większość wyjeżdżających spędzi zimowy urlop w kraju, natomiast co trzeci będzie wypoczywał za granicą. Najwięcej ankietowanych (38,2%) wyda na zagraniczny wyjazd od 1 do 2 tys. zł na osobę, wynika z badania Diners Club Polska. Co trzeci planuje zmieścić się w budżecie między 2 a 4 tys. zł. Na najdroższy urlop, przekraczający 4 tys. zł na osobę, pozwoli sobie prawie 20% badanych. Tylko 9% nie planuje większego budżetu niż 1 tys. zł.

"Dobra koniunktura sprawia, że coraz więcej Polaków stać na luksusowy urlop. Tej zimy blisko 53% badanych wyjeżdżających za granicę wyda ponad 2 tys. zł na osobę. Co piąty przeznaczy powyżej 4 tys. To wyraźnie pokazuje, że Polacy podróżujący zimą dysponują sporymi budżetami" - powiedział prezes Diners Club Polska Paweł Pomianowski, cytowany w komunikacie.

W tym roku na ferie zimowe wyjedzie prawie jedna czwarta Polaków - wynika z badania Diners Club Polska. 72% ankietowanych zostanie w domu, a tylko 3% nie ma jeszcze sprecyzowanych planów, podano również.

"Zimą 2017 r. na ferie planowało wyjechać 19,5% badanych - o 5,3 pkt proc. mniej niż obecnie. Liczba osób, które wybierają się na ferie zimowe, z roku na rok rośnie, choć nadal zdecydowanie więcej Polaków udaje się na wyjazdy wakacyjne. Latem 2018 r. na urlop wyjechało ponad trzy razy więcej badanych niż tej zimy. Badania Diners Club Polska pokazują jednak, że coraz więcej Polaków wyjeżdża na urlop zarówno latem, jak i zimą" - dodał Pomianowski.

W porównaniu z 2017 r. nie zmieniły się główne kierunki wyjazdów. Podobnie jak w tym roku, dwa lata temu 65% ankietowanych zamierzało spędzić ferie na terenie kraju, a 35% chciało wyjechać za granicę. W 2019 r. więcej osób wybierze jednak bardziej odległą destynację. Liczba badanych, którzy planują podróż poza Europę, wzrosła w porównaniu z 2017 r. o ponad 11 pkt. proc., wskazano.

W związku z zimowym wyjazdem ubezpieczenie turystyczne wykupi 82% badanych. 42,5% skorzysta z ubezpieczenia, które jest w standardowej ofercie biura podróży - o 25 pkt. proc. więcej niż w 2017 r. Prawie 30% wykupi polisę bezpośrednio u ubezpieczyciela.

"Zdecydowanie więcej turystów ubezpiecza się zimą niż latem, co wynika głównie z faktu, że większość osób wyjeżdża zimą, by uprawiać sport. Wybierając ubezpieczenia podróży zagranicznej, należy zwrócić uwagę, na jaką formę aktywności się decydujemy. Niektóre polisy nie pokrywają kosztów leczenia związanych z uprawianiem sportów, musimy o tym pamiętać, szczególnie decydując się na sporty ekstremalne. W przypadku wyjazdów w góry, warto się również zapoznać z zasadami funkcjonowania lokalnego pogotowia górskiego. Wezwanie go w Austrii czy Chorwacji może nas sporo kosztować" - dodał prezes Diners Club Polska.

Z innej formy ubezpieczenia, np. zawartego w karcie kredytowej, skorzysta co dziesiąty ankietowany. Na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) liczy 9% badanych, taka sama liczba turystów planuje wyjechać bez żadnego ubezpieczenia.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań i Raportów Społecznych (IBRIS) w grudniu 2018 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej grupie 1100 pełnoletnich Polaków.

(ISBnews)