Serinus Energy: Moduły zakładu przetwarzania gazu są w drodze do Rumunii



Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Moduł do niskotemperaturowej separacji oraz moduł do odwadniania glikolu trietylenowego, przeznaczone do instalacji w należącej do Serinus Energy rumuńskiej stacji przetwarzania gazu Moftinu, są w drodze do Rumunii, podała spółka.

"Moduł do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz moduł do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit - TEG), przeznaczone do instalacji w należącej do spółki stacji przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii, zostały załadowane na frachtowiec, który wyruszył z Halifaxu w Kanadzie do Bremerhaven w Niemczech. W zależności od warunków pogodowych na Oceanie Atlantyckim, spodziewać się można, iż moduły trafią do Bremerhaven w ciągu ok. 6-10 dni od wypłynięcia z portu. Następnie zostaną one przewiezione ciężarówkami do Moftinu w Rumunii w celu ich montażu, testowania i oddania do użytku" - czytamy w komunikacie.

Spółka we współpracy z Confind - rumuńską firmą realizującą kontrakt wykonawczy EPC (ang. Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Contract - EPC), prowadziła działania, które miały na celu usunięcie zaniedbań, do jakich dopuścili się w trakcie realizacji zamówienia zarówno wykonawca projektu inżynieryjnego, jak i podwykonawca - producent modułów, podano również.

"Obecnie spółka koncentruje się na zapewnieniu jak najszybszego przeprowadzenia montażu modułów, ich przetestowania i oddania do użytku. Spółka poinformuje rynek o terminie uruchomienia produkcji, gdy nastąpi dostawa modułów, zakończenie ich instalacji i przekazanie do użytkowania" - podsumowano.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)