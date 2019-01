Kernel Holding przedłużyl termin spłaty kredytu przedeksportowego do poł. 2021



Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Kernel Holding zawarł umowę zmieniającą warunki do kredytu przedeksportowego w wysokości do 100 mln USD z 2 lutego 2018 r., podała spółka. Okres obowiązywania instrumentu przedłużono do 30 czerwca 2021 r., a oprocentowanie transz spadło.

Kredyt został udzielony przez konsorcjum banków europejskich i wykorzystywany jest przez spółkę do finansowania potrzeb w zakresie kapitału obrotowego w ramach działalności eksportowej zboża na Ukrainie, podano w komunikacie.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)