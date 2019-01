Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) określiła 18 stycznia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki QuarticOn, podała GPW.



Według komunikatu, do obrotu wejdzie 1 066 500 akcji serii A oraz 118 200 akcji serii E. Akcje bedą notowane w systemie notowań ciągłych pod oznaczeniem „QON".



We wrześniu ub.r. QuarticOn podał, że otrzymał od niemieckiego funduszu Acatis Investment wsparcie w wysokości 8 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na ekspansję na nowe rynki i dokończenie prac nad rozwiązaniem w modelu SaaS.



QuarticOn to rosnąca od kilku lat spółka technologiczna, twórca opartych na sztucznej inteligencji systemów wsparcia i personalizacji procesów sprzedaży oraz marketingu internetowego. Systemy te wykorzystywane są głównie przez firmy e-commerce, serwisy e-mail marketingu oraz serwisy wideo na życzenie i telewizje internetowe, a także korporacje rozwijające omnichannel.



QuarticOn jest firmą technologiczną, twórcą opartych na sztucznej inteligencji systemów wsparcia i personalizacji procesów sprzedaży oraz marketingu internetowego. Systemy te wykorzystywane są przez firmy e-commerce, serwisy e- mail marketingu oraz VOD, a także korporacje rozwijające omnichannel. Firma jest liderem w Europie Środkowej.



(ISBnews)