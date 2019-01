Zarząd ocenił, że cena w wezwaniu jest ustalona zgodnie z zapisami ustawy o ofercie publicznej, podano w stanowisku.



"W opinii zarządu, w dacie wyrażenia niniejszego stanowiska, jest ona niższa od wartości godziwej akcji. Stanowisko swoje zarząd spółki uzasadnia posiadaną wiedzą na temat potencjału, jakim dysponuje spółka i jej możliwości rozwojowych, w szczególności wynikających z trafnie definiowanej i skutecznie realizowanej od 2017 roku długookresowej strategii rozwoju" - czytamy dalej.



Jednocześnie zarząd pozytywnie ocenił ogłoszenie wezwania ze względu na fakt, że wzywający zamierzają dalej rozwijać dotychczasową działalność spółki. W opinii zarządu, wezwanie nie będzie miało wpływu na poziom zatrudnienia i lokalizację prowadzenia działalności.



Wcześniej w styczniu akcjonariusze ZM Ropczyce, działający na mocy Porozumienia z 26 listopada 2018 r. wzywają do sprzedaży 159 124 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł po cenie wysokości 30,35 zł za akcję.



Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.



(ISBnews)