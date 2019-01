Bank Pekao: Oszczędności gospodarstw domowych będą rosły o blisko 8% rocznie



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Bank Pekao prognozuje, że w kolejnych latach dynamika przyrostu oszczędności gospodarstw domowych będzie kontynuowana na poziomie zbliżonym do +8% rocznie, podał bank. W całym 2018 roku przyrost ten osiągnął poziom ok +9,6%.

"Zakończony rok 2018 to ponowne przyspieszenie dynamiki wzrostu wolumenu depozytów od gospodarstw domowych gromadzonych w polskich bankach. W całym 2018 roku przyrost ten osiągnął poziom ok +9,6% co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej. Wśród klientów indywidualnych już od kilku ostatnich lat można obserwować stale rosnące zainteresowanie oszczędzaniem na kontach oszczędnościowych" - czytamy w komunikacie.

Bank Pekao zakłada w swoich prognozach, że w kolejnych latach dynamika przyrostu oszczędności gospodarstw domowych będzie kontynuowana na poziomie zbliżonym do +8% rocznie. To oznacza, że klienci nadal będą poszukiwać na rynku ciekawych ofert dla posiadanych wolnych środków i dla takiej właśnie grupy klientów, Bank Pekao przygotował nowe promocje, podano także.

"Chcemy podwójnie zachęcić klientów do bankowania z Bankiem Pekao. Dajemy na koncie oszczędnościowym bardzo atrakcyjne 3% w skali roku aż na 6 miesięcy nawet do 100 000 zł. Ta wyjątkowa oferta na tle innych banków to świetna okazja, aby poznać sztukę oszczędzania. Dodatkowo tylko teraz po otwarciu konta osobistego rozdajemy bonusy w wysokości 100 zł. Nasze 'Konto Przekorzystne' może być prowadzone wraz z kartą i bankomatami za granicą bezpłatnie przy spełnieniu bardzo prostych warunków" - powiedział dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao Remigiusz Hołdys, cytowany w komunikacie.

Z nowych promocji mogą skorzystać nowi oraz obecni klienci banku, których średnie miesięczne saldo oszczędności w Banku Pekao w drugiej połowie 2018 r. było mniejsze niż 50 zł, podano dalej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)