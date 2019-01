"To ważna chwila i ważny dzień. Wojsko Polskie kupiło sprawdzone śmigłowce Black Hawk. Śmigłowce, które zostały sprawdzone w warunkach wojennych w Iraku w Afganistanie i należą do najnowocześniejszych na świecie" - powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Mielcu, cytowany w komunikacie.



Przedmiotem umowy jest dostawa 4 śmigłowców S-70i Black Hawk do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym.



"Koszt jednego śmigłowca wraz z wyposażeniem wynosi ok. 75 mln zł. Cała kwota umowy stanowi 683,4 mln zł brutto z pakietami: logistycznym i szkoleniowym oraz doposażeniem. W skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców. Pakiet szkoleniowy obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego. Wyposażenie zamówionych śmigłowców stanowi informację niejawną" - czytamy w komunikacie.



Terminy dostaw śmigłowców zostały przewidziane do końca 2019 roku.



"Wynegocjowaliśmy dobrą cenę. Ta cena śmigłowca, to cena za jaką Polska Policja kupiła sprzęt, plus oczywiście to wszystko, co związane jest z potrzebami Wojska Polskiego, a w szczególności Wojsk Specjalnych. To jest uzbrojenie, to jest doposażenie, to są wszystkie urządzenia, które stanowią o możliwościach wykorzystania tego śmigłowca we wsparciu działań wojskowych we wszystkich przedsięwzięciach, które realizują Wojska Specjalne. Ten śmigłowiec ma charakter modułowy. To jest także sprzęt, który będzie wykorzystywany w zależności od potrzeb. To jest sprzęt najwyższej jakości" - wskazał Błaszczak.



Dzięki nowym śmigłowcom zwiększona zostanie mobilność pododdziałów wojsk specjalnych. Tym kontraktem polepszymy skuteczność realizacji zadań m. in. antyterrorystycznych czy wynikających z wojny hybrydowej, podkreślił resort.



Minister zaznaczył, że decyzja o zakupie śmigłowców dla Wojska Polskiego to gwarancja podwyższenia zdolności bojowych żołnierzy wojsk specjalnych.



"Polscy specjalsi są świetni i zasługują na to, aby dysponować najnowocześniejszym sprzętem. I od dzisiaj właśnie tak się stanie" - podkreślił minister.



W ramach postępowania na dostawę śmigłowców do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych zastosowano procedurę pozyskania sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej na wniosek Dowódcy Operacyjnego RSZ. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą, zgodnie z Decyzją Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Na takie rozwiązanie pozwala Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, podano także w materiale.

>>> Czytaj też: Jak Volkswagen sprawił, że złoto nie jest już najbardziej pożądanym kruszcem