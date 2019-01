Hiszpania: Media i politycy: wywieranie nacisku na Maduro ma sens

Źródło: PAP

Hiszpańskie media i część polityków wskazują w piątek, że naciski na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro mają sens i mogą doprowadzić do upadku jego dyktatury. Twierdzą, że Madryt powinien szukać argumentów, by przekonać UE do radykalniejszej postawy wobec reżimu w Caracas.