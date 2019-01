"To, co zrobiliśmy do tej pory ma charakter przełomowy i bezprecedensowy. W 2016 r. Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się przeznaczyć gigantyczne środki na informatyzację i rozwój sieci telekomunikacyjnej naszego kraju. Przeznaczyliśmy prawie 7 mld zł, mimo, że we wcześniejszej perspektywie planowano jedynie 300 mln zł" - powiedziała Buk.

Dodała, że dzięki tym środkom w naszym kraju dziś powstaje prawie 100 tys. km infrastruktury światłowodowej. "W każdej gminie naszego kraju, każda szkoła, która dziś nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu, ten dostęp do roku 2021 mieć będzie. Już ponad połowa wszystkich szkół, które zostały objęte wsparciem, dziś ten dostęp mają" - zaznaczyła wiceminister.

"Dzięki tej infrastrukturze mogliśmy uruchomić program ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, z której będą mogli skorzystać uczniowie w całym naszym kraju" - zaznaczyła.

Wiceminister cyfryzacji przypomniała, ze "jesteśmy w przededniu wprowadzenia internetu piątej generacji". "Jest to technologia, które zmieni oblicze telekomunikacji. Musicie zadbać o to, aby w waszych gminach powstawały sieci, powstawała sieć telekomunikacyjna" - zaapelowała do samorządów.

Jak informował resort, "5G to nowa generacja technologii mobilnych, która ma na celu zapewnienie większej pojemności sieci bezprzewodowych, większej niezawodność i wydajności, a także wyjątkowo szybkich prędkości przesyłu danych, umożliwiających rozwój innowacyjnych usług w różnych obszarach przemysłowych. Pierwsza fala komercyjnych produktów ma być dostępna już w 2020 roku".

Buk podała, że Ministerstwo Cyfryzacji proceduje projekt ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Jak dodała, ta ustawa da narzędzia do likwidacji tzw. białych plam, aby ludzie w całej Polsce zyskali dostęp do szerokopasmowego internetu. Jak podała, "ponad 2 mln gospodarstw domowych, w tych najbardziej nieatrakcyjnych miejscach według operatorów, będzie podłączonych do szerokopasmowego internetu". "Na terenie całego kraju białych plam, pozbawionych dostępu do internetu, jest jeszcze 3 mln i tu potrzebujemy państwa wsparcia" - zaapelowała do samorządów.

Jak przypomniała Wanda Buk, "działania Ministra Cyfryzacji w 2018 roku zostały nagrodzone przez Komisję Europejską nagrodą European Broadband Awards". "Pokonaliśmy m.in. Niemcy, Danię, Francję, oni są krok za nami" - podkreśliła.

>>> Czytaj też: Nowe technologie miały nam dać raj na ziemi, a zafundowały nam Wielkiego Brata