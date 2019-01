Benefit Systems: Wydatki firm na pakiety motywac. wzrosły do 12,2 mld zł w 2018



Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Środki finansowe na działania motywacyjne w ub. roku wzrosły w co trzeciej firmie i wyniosły ogółem 12,2 mld zł wobec 11,3 mld zł rok wcześniej. Średnia kwota, jaką pracodawcy przeznaczali na jednego pracownika wyniosła 1 995 zł i była wyższa o 80 zł w porównaniu z 2017 r., wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Benefit Systems. Według prognoz, rynek benefitów wciąż będzie rósł, także w obszarze zdrowia pracowników, a aż 16% przedsiębiorstw planuje zwiększenie nakładów na pakiety motywacyjne w 2019 r.

Najniższe w historii bezrobocie oraz popyt na rynku pracy zaowocowały wzrostem inwestycji w pakiety świadczeń pozapłacowych o 900 mln zł w 2018 roku. Na benefity pracownicze firmy wydały 12,2 mld zł w ub.r roku, a korzysta z nich już 87% pracowników.

"W minionym roku zaobserwowaliśmy aż 8-proc. wzrost inwestycji pracodawców w benefity pozapłacowe, w porównaniu do wydatków z 2017 r. Jest to kontynuacja trendu, który trwa od kilku lat. Każdego roku rynek zwiększa swój potencjał o dodatkowe pół miliarda złotych. Sprzyja temu dobra koniunktura gospodarcza w Polsce i duży popyt na pracowników wszystkich szczebli. Benefity pozapłacowe to istotny element wpływający na decyzję pracownika o podjęciu pracy w danej firmie, jak również czynnik budujący lojalność zatrudnionej już załogi" - powiedział członek zarządu Benefit Systems Adam Radzki, cytowany w komunikacie.

Wpływ na wzrost wartości świadczeń mogło mieć też zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT z 380 do 1 000 zł z tytułu benefitów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, podano także.

Badanie pokazało, że z benefitów pozapłacowych wciąż najchętniej korzystają firmy zatrudniające ponad 250 pracowników. W 2018 r. pracownik dużej firmy otrzymał średnio 4 benefity pozapłacowe o łącznej wartości ponad 2 500 zł. To w tych przedsiębiorstwach odnotowano największy wzrost nakładów na świadczenia motywacyjne - co piąta firma deklaruje, że w ciągu roku wydała na ten cel ponad 4000 zł w przeliczeniu na jednego pracownika.

Wśród benefitów niegotówkowych wciąż jednym z najbardziej popularnych świadczeń są karty sportowe. Według danych firmy doradczej Sedlak&Sedlak, korzysta z nich 46,5% pracowników otrzymujących benefity.

"Niesłabnące zainteresowanie świadczeniami związanym z aktywnością fizyczną pracowników potwierdzają wyniki sprzedaży kart MultiSport. W ostatnich 12 miesiącach karty MultiSport otrzymało 100 tysięcy nowych użytkowników. To jedna z atrakcyjniejszych form wsparcia profilaktyki zdrowotnej, a zdrowie zajmuje wysokie miejsce na liście wartości zarówno w opinii pracowników, jak i pracodawców" - dodał Radzki.

Benefit Systems wskazał, że inwestując w benefity pozapłacowe wspierające zdrowie pracowników, pracodawcy ograniczają koszty wynikające z absencji chorobowych.

"Pracownik, który uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu przez minimum 4 miesiące w okresie czterech lat ze względu na dobre samopoczucie będzie w pracy o 20 dni dłużej od osoby, która unika ćwiczeń fizycznych. Biorąc pod uwagę koszt utraconej dziennej aktywności pracownika, który w Polsce wynosi ok. 470 zł, potencjalna oszczędność w skali roku oscyluje w granicach 2 350 zł. Porównując to ze średnim wydatkiem na benefity pozapłacowe w 2018 r. w wysokości 1 995 zł, finalnie pracodawca może odnotować ok. 350 zł zysku na każdym pracowniku, który jest obecny w pracy" - podkreślił Radzki.

Firmy zauważają korzyści płynące z oferowania świadczeń pozapłacowych, dlatego aż 16% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu ARC Rynek i Opinia planuje zwiększenie nakładów na pakiety motywacyjne w 2019 r., podsumowano.

Badania budżetów świadczeń pozapłacowych w 2018 r. zostało przeprowadzone na zlecenie Benefit Systems przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Benefit Systems.

(ISBnews)