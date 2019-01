„Huawei do tej pory zainwestował w Polsce ponad 5 mld zł. W ciągu ostatnich trzech lat Huawei zapłacił w Polsce 630 mln zł podatków, w tym 250 mln zł w samym 2018 roku. W ciagu ostatnich trzech lat Huawei w Polsce dokonał zakupów na kwote 800 mln zł, w tym 360 mln zł w samym 2018 roku. W ciągu najbliższych 3 lat firma planuje zainwestować tu dodatkowe 2 mld zł" - czytamy w komunikacie.



Huawei jest obecny w Polsce od 15 lat. Obecnie Huawei zatrudnia w Polsce blisko 1000 osób, a pośrednio tworzy łącznie ponad 3000 miejsc pracy. W 2008 r. Huawei przeniósł z Rumunii do Polski regionalne centrum na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje nordyckie, zarządzające operacjami w 28 europejskich krajach, wskazano w informacji.



„Technologia 5G Huawei wyprzedza konkurencję o około 12-18 miesięcy. Huawei podpisał kontrakty na rozwój sieci 5G z ponad 30 krajami, wśród których jest 18 państw europejskich, m.in. Anglia, Niemcy, Włochy Portugalia, czy Finlandia. Firma wysłała do klientów już ponad 25 tys. stacji bazowych. Gdyby Polska wykluczyła Huawei: czas wdrożenia tej infrastruktury w Polsce wydłużyłby się o co najmniej 12 do 18 miesięcy w stosunku do innych państw; koszt jej wdrożenia w Polsce wzrósłby o 8,5 mld euro; rachunki osób korzystajacych z tej infrastruktury wzrosłyby o minimum 100%" - podano także.



Huawei to spółka prywatna, która w całości stanowi własność pracowników. Urządzenia Huawei od 30 lat używane są przez ponad 3 mld klientów z ponad 170 krajów na całym swiecie. Firma nigdy nie odnotowała żadnego incydentu związanego z bezpieczeństwem sieci, wskazano także.



Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.



>>> Czytaj też: Apple podnosi się z kolan. Pokazało znakomite wyniki sprzedaży urządzeń i usług