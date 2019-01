Wartość kredytów mieszkaniowych wzrosła o 20,1 proc. w 2018 r.

Źródło: PAP

Wartość kredytów mieszkaniowych wzrosła w roku 2018 o 20,1 proc. do 56,2 mld zł. To największy od dekady wynik sprzedaży kredytów mieszkaniowych - poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej. To największy wzrost od dekady.