Niemcy: Szef FDP: wstrzymać przestrzeganie limitów zanieczyszczeń

Źródło: PAP

Szef opozycyjnej partii FDP Christian Lindner w wywiadzie dla "Bilda" wezwał w czwartek do zawieszenia przestrzegania przez Niemcy limitów zanieczyszczenia powietrza ustalonych przez UE. Liberał chce, by zasadność norm zbadała niezależna komisja. To kolejny taki głos w RFN.