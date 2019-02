Redan rozpoczyna przegląd opcji strategicznych, rozważa m.in. zbycie TXM



Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Redan rozpoczyna przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka. Rozważy m.in. zbycie całości lub części segmentu dyskontowego skupionego w TXM.

"Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest rozwój grupy prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Na obecnym etapie przeprowadzania przeglądu zarząd spółki rozważy dokonanie zmian w strukturze bilansu spółki, w tym m.in. wyłączenie całości lub części segmentu dyskontowego skupionego w spółce zależnej TXM SA ze struktury kapitałowej grupy (także przez zbycie lub wydzielenie tej działalności z działalności grupy), tak aby ograniczyć wpływ generowanych przez niego wyników na sprawozdanie skonsolidowane grupy, podano także.

"Podstawowym powodem przeglądu opcji strategicznych jest konieczność zapewnienia finansowania dla segmentu modowego, co jest utrudnione w sytuacji obciążania sprawozdania skonsolidowanego Grupy wynikami generowanymi przez TXM SA" - czytamy dalej.

Zarząd przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu. Na dziś nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podsumowano w informacji.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)