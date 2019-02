PlayWay: Agony, Agony Unrated sprzedały się w 90 tys. na PC i 60 tys. na konsole



Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Madmind Studio, z grupy PlayWay, sprzedało ponad 90 tys. sztuk gier Agony oraz Agony Unrated na PC i ponad 60 tys. na konsole, wynika z komunikatu PlayWay.

"Stan finansów Madmind Studio jest dobry, a spółka obecnie nie posiada już żadnego zadłużenia. Aktualne wpływy zapewniają samofinansowanie kolejnych dwóch produkcji, oraz wspieranie techniczne obu wersji Agony. Sprzedaż Agony oraz Agony Unrated przekroczyła 90 000 sztuk na PC. Na konsolach sprzedało się ponad 60 000 sztuk, ale tu raporty dochodzą z dużym opóźnieniem i podana liczba może zawierać tylko część sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Planowane są kolejne cykle wyprzedażowe, które mogą znacznie wzmocnić pozycję finansową Madmind Studio. Agony Unrated została oceniona przez graczy na 77% - Mostly Positive, co świadczy o tym, że gra została skutecznie poprawiona względem podstawowej wersji Agony, podano także.

"Dwa kolejne zapowiedziane tytuły - Paranoid i Succubus zostały ciepło, i z dużym zainteresowaniem, przyjęte przez graczy i media. Wishlisty obu gier są na zbliżonym poziomie i bazując na ich tendencji wzrostowej, pozwalają zakładać, że po uruchomieniu kampanii marketingowej, obie produkcje spotkają się z podobnym zainteresowaniem jakie miało Agony przed premierą. Suma zapisów na Wishlisty wszystkich gier Madmind Studio wynosi obecnie ponad 250 000" - czytamy dalej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.



(ISBnews)