Lokum Deweloper ma pozwolenie na użytkowanie ostatniego etapu Lokum Victoria



Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie etapów Vc osiedla Lokum Victoria na Starym Mieście we Wrocławiu, podała spółka. Oddanie tej części kończy realizację inwestycji przy ulicy Tęczowej.

"Finalizacja projektu Lokum Victoria dobiegła końca, z radością przekazujemy mieszkania klientom w ostatnim etapie inwestycji. Jesteśmy przekonani, że to wyjątkowe osiedle stało się świetnym miejscem do życia, nie tylko ze względu na wysoką jakość realizacji i znakomitą lokalizację, ale także dlatego, że doskonale wpisało się w charakter Wrocławia. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem, mimo trudności na rynku - odczuwalnym deficytem pracowników budowlanych i wysokimi cenami materiałów. Jesteśmy generalnym wykonawcą naszych projektów, a nadzór nad całym procesem ich realizacji sprawuje wykwalifikowana kadra" - powiedział wiceprezes Tomasz Dotkuś, cytowany w komunikacie.

Lokum Victoria to inwestycja położona na Starym Mieście we Wrocławiu, w kameralnej części ulicy Tęczowej. Osiedle łączy w sobie nowoczesną zabudowę z odrestaurowanymi XIX-wiecznymi obiektami. Rewitalizacja budynku biurowego, dawnej hali targowej oraz budynku wagi została już zakończona, powstanie w nich zaplecze handlowo-usługowe oraz biurowe.

"Rewitalizacja historycznych budynków została przeprowadzona zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków, przy ścisłej współpracy naszych doświadczonych specjalistów z historykiem sztuki doktorem Łukaszem Krzywką. Dzięki odrestaurowaniu XIX-wiecznej zabudowy przy ulicy Tęczowej ta część Starego Miasta, nieco zaniedbana i zapomniana, zyskała nowe życie i została przywrócona mieszkańcom" - dodał Dotkuś.

Gotowy etap Vc to 87 mieszkań 2-, 3- i 4-pokojowych o powierzchni od 33 do 89 m2. 93% z nich znalazło nabywców, w sprzedaży pozostało tylko kilka ostatnich lokali. Wraz z tą częścią został oddany do użytku także dziedziniec, na którym znajdują się fontanna, plac zabaw i strefa fitness na wolnym powietrzu. W sumie w inwestycji Lokum Victoria powstało ponad 1000 mieszkań i 3000 m2 powierzchni usługowo-biurowej, podano także.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)