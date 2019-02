Grupa Lotos przedłużyła współpracę z PZN do 2022 roku



Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos podpisała z Polskim Związkiem Narciarskim umowę, na mocy której finansowanie Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej "Lotos Szukamy Następców Mistrza" przedłużono do końca 2022 roku.

Program szkoleniowy Lotosu i PZN ma na celu wyszukiwanie młodych talentów, wspieranie ich rozwoju, wyrównanie szans i popularyzację aktywnego spędzania czasu wolnego. Jego rolą jest również budowanie i wspieranie struktur organizacyjnych, które wspomagają rozwój zimowych dyscyplin sportowych w Polsce.

"Efekty naszej dotychczasowej współpracy mówią same za siebie. Wiemy, że ten nasz wspólny sukces to rezultat konsekwentnego, wieloletniego zaangażowania na rzecz kształtowania przyszłych pokoleń sportowców. Dlatego nadal chcemy wspierać tych młodych, ambitnych ludzi w ich drodze na szczyt. Cieszę się, że poszukiwania kolejnych następców mistrza nie ustają. Jesteśmy przekonani, że już niedługo, dzięki tej inicjatywie, zobaczymy ich na największych skoczniach świata i na najbardziej znanych trasach biegowych" - powiedział wiceprezes Grupy Lotos ds. korporacyjnych Jarosław Wittstock, cytowany w komunikacie.

W Narodowym Programie Rozwoju Skoków Narciarskich uczestniczyli m.in. Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Jan Ziobro, Klemens Murańka czy Krzysztof Biegun. Ambasadorem programu jest Kamil Stoch - wcześniej jego stypendysta. Dziś prawie wszyscy zawodnicy kadr skoków narciarskich i kombinacji norweskiej są wychowankami tego programu, podkreślono w materiale.

Grupa Lotos będzie nadal tytularnym sponsorem programu "Lotos Szukamy Następców Mistrza" oraz zawodów „Lotos Cup", które odbywać będą się zarówno w okresie zimowym, jak i letnim. Firma przekaże młodym skoczkom nagrody rzeczowe oraz odzież sportową. W umowie zawarto również, podobnie jak w ubiegłych latach, zakup nowego sprzętu sportowego dla klubów, a także nagrody i stypendia dla zawodników i trenerów, wskazano także.

Współpraca Grupy Lotos i Polskiego Związku Narciarskiego trwa od 2002 roku. Jako generalny sponsor polskiego narciarstwa, Lotos wspiera kadrę narodową A i B, juniorów oraz kobiet w skokach narciarskich, a także kadry narodowe w biegach narciarskich oraz kombinacji norweskiej.

Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej "Lotos Szukamy Następców Mistrza" powstał w 2004 roku. Nieprzerwanie od 2005 roku w ramach tego programu organizowane są zawody z cyklu Lotos Cup na skoczniach w Szczyrku i Zakopanem. Co roku w każdej edycji bierze udział około 200 młodych zawodników i zawodniczek z kilkunastu polskich klubów oraz z zagranicy. Po zakończeniu cyklu zawodów Lotos Cup rokrocznie fundowane są stypendia i nagrody dla najlepszych młodych skoczków, kombinatorów norweskich, a od sześciu lat także 12-miesięczne stypendia trenerskie.

W latach 2004-2018 Grupa Lotos przekazała skoczkom z dziewiętnastu klubów całej Polski 296 kompletów nart z wiązaniami, 263 kombinezony, 100 kasków i 236 par butów skokowych, a także 52 komplety nart biegowych z wiązaniami i 26 strojów startowych do narciarstwa biegowego, podsumowano w komunikacie.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)